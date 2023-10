Delegacia já tem autoria do crime ocorrido na sexta-feira (29/09) no Jd Israelense

A Delegacia de Polícia já sabe quem foi o autor do assassinato de William Felipe Scora, 29 anos, ocorrido na noite de sexta-feira (29/09), na rua Juventino, no Jardim Israelense, bairro Capela Velha. Ele foi alvejado com pelo menos sete disparos de pistola calibre .380 e não resistiu aos ferimentos, morreu antes da chegada do socorro.

Segundo informações, Willian estava se divertindo em uma partida de futebol no campinho local na companhia do enteado, momentos antes de ser alvejado. Após o jogo, enquanto se dirigia para casa, o jovem foi surpreendido pelos disparos fatais.

Conforme apurado pela equipe da DP, a vítima seria usuária e teria passagens pela polícia, mas a principal linha de investigação caminha para um crime possivelmente cometido por uma rixa pessoal. “Ainda estamos ouvindo testemunhas, mas a autoria do crime nós já temos”, disse o delegado Erineu Portes.

