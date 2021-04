Delegacias poderão se mudar para novo prédio nos próximos 15 dias

O novo prédio, na região central, já está quase pronto para receber as duas delegacias da cidade. Foto: Marco Charneski

Falta muito pouco para que a Delegacia de Polícia e a Delegacia da Mulher de Araucária se mudem definitivamente para a nova sede, na Rua Coronel João Antônio Xavier, 906, Centro, perto do terminal central de ônibus, onde antes funcionava a sede da Banda Municipal. O imóvel passou por algumas adequações, feitas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, uma vez que há um termo de cessão de uso para a Polícia Civil. Depois disso, recebeu uma ampla reforma, que entrou na fase de conclusão.

Segundo a DP, a estimativa é de que nos próximos 15 dias os serviços fiquem prontos, pois falta apenas a finalização de uma cela provisória, onde será realizada a triagem dos presos, antes de eles serem encaminhados para a cadeia municipal. A carceragem irá permanecer no endereço atual da delegacia, na Rua Doutor Honestálio Guimarães, 147, Centro, sob supervisão do Departamento Penitenciário do Estado – Depen.

Importante ressaltar que as delegacias ficarão nesse imóvel somente enquanto não forem concluídas as obras da Delegacia Cidadã, que está sendo construída pelo Governo do Estado na rua Santa Catarina, 580, ao lado do Corpo de Bombeiros, no bairro Cachoeira. Com bastante atraso, visto que os projetos iniciaram em 2012, as obras iniciaram no segundo semestre do ano passado e a previsão de conclusão é para 300 dias.

O projeto prevê um novo conceito de atendimento da Polícia Civil do Paraná, com atendimento humanizado às pessoas que necessitam de suporte policial. Haverá espaços para atender, reservadamente, vítimas como mulheres, adolescentes e idosos, e não abrigará presos permanentes.

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021