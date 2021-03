Mesmo sem sede definida, Banda Municipal não irá encerrar suas atividades

Compartilhe esta notícia:

Imagem anteriores à pandemia. Foto: divulgação

Com a recente notícia sobre a mudança das delegacias de Araucária para o espaço que até então era ocupado pela Banda Municipal, no Centro, próximo ao terminal de ônibus, a população ficou curiosa em saber para onde a banda vai. As pessoas também questionaram o possível encerramento das atividades da corporação. Procurada pela reportagem do Jornal O Popular para responder os questionamentos, a Prefeitura Municipal explicou que ainda não definiu um novo imóvel para abrigar a banda. Também esclareceu que aas atividades da banda não serão encerradas, foram apenas suspensas temporiamente, como medida de segurança à saúde pública.

A paralisação foi necessária nesse momento de pandemia, porque além do distanciamento social recomendado, há necessidade de um cuidado muito criterioso com a higienização dos instrumentos. A Prefeitura acrescentou que quando houver previsão do retorno das atividades, o novo local será definido, e que por ora já são estudados alguns imóveis disponíveis. Conforme apurado pela nossa reportagem, entre os locais possíveis estaria um espaço anexo ao Mercado Municipal, também próximo ao terminal central de ônibus.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021