Delegado da PCPR lança livro sobre atendimento humanizado às vítimas de violência doméstica e familiar

O delegado da Polícia Civil do Paraná, Felipe Gonçalves Martins, acaba lançou seu primeiro livro. Intitulado “Atendimento prestado nas delegacias às vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher: um olhar humanizado”, que já está disponível para compra pelo site da livraria virtual da Uiclap (loja.uiclap.com), no valor promocional de R$34,99.

Esta é a primeira obra autoral do Delegado Felipe – as demais são em coautoria, e tem como finalidade discutir o tema, trazer à luz a relevância, visando criar um olhar mais humanizado ao receber a mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Um dos objetivos esperados é combater os efeitos danosos da vitimização secundária que aflige as vítimas de violência doméstica e familiar. “Um atendimento digno e humanizado é o mínimo que se pode esperar do Estado ao atender uma pessoa, seja vítima de violência doméstica ou qualquer outra demanda. Espero que o presente trabalho possa contribuir com a discussão do tema”, afirma o autor.

Edição n.º 1421