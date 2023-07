Delegado Erineu Portes assume comando da Delegacia de Araucária

A Delegacia de Polícia de Araucária está sob novo comando desde a última segunda-feira (10/07). O delegado de Polícia Erineu Sebastião Portes foi nomeado para assumir a função em substituição ao delegado Thiago Wladyka, que foi para a Divisão de Polícia Metropolitana. Formado em Direito pela Universidade Católica do Paraná, Dr Erineu possui Pós-Graduação em Segurança Pública e outros cursos ligados à gestão de Segurança Pública. Foi nomeado Delegado de Polícia em outubro de 1986.

Ultimamente ocupava o cargo de delegado da Delegacia de Rio Branco do Sul, município da região metropolitana de Curitiba, mas durante sua carreira na Polícia Civil já passou pelas delegacias de Palmas, Campo Largo, 13º e 7º Distrito da Capital, Distrito Metropolitano do Alto Maracanã, Colombo-Sede e Cerro Azul.

Segundo a assessoria da PCPR, a alteração na DP de Araucária envolve, nesse primeiro momento, apenas o delegado, porém estão previstas mudanças na atual equipe para os próximos dias.

Ao assumir a titularidade da DP local, o delegado Erineu Portes falou sobre os desafios que enfrentará na cidade e sua pretensão em levar adiante a integração entre instituições de segurança pública e também estreitar relações com entidades e movimentos da própria comunidade. “Vamos concentrar nosso trabalho na redução e resolução dos homicídios. Não posso garantir que chegaremos ao índice de 100% de crimes solucionados, mas pelo menos queremos alcançar um patamar de 60 a 80%. Também daremos ênfase ao atendimento ao público no dia a dia da unidade policial, que ao nosso ver ainda é bastante precário. Para isso, já temos nosso telefone fixo (3641-6000) funcionando perfeitamente, onde a comunidade pode fazer o contato com a delegacia e ser atendida”, declarou.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1371.