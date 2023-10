Depois de 15 dias família reencontra cachorrinha desaparecida

Megg, uma shit-zu de pelos claros, sumiu enquanto estava sob os cuidados de um parente de sua família, tudo começou quando os donos de Megg decidiram viajar, mas preocupados com a saúde da cadela idosa, optaram por deixá-la sob os cuidados de um parente. Infelizmente, na primeira noite fora de casa, Megg desapareceu, e a prima da família que estava cuidando dela decidiu não comunicar os donos de imediato, com medo de estragar a viagem.

Somente após quinze dias do desaparecimento de Megg que sua dona ficou sabendo do ocorrido e, imediatamente, iniciou uma campanha de busca pela cachorrinha, com a esperança de trazê-la de volta para casa.

O reencontro aconteceu neste sábado, 30 de setembro, quando Meg foi encontrada em um condomínio no bairro Costeira, porém a situação tomou um rumo inesperado quando as pessoas que a encontraram, começaram a dificultar sua devolução. Alegaram que a pessoa que pegou a cadela não estava em casa e, portanto, não poderiam resolver a situação naquele momento.

A família de Megg não se deu por vencida e permaneceu em frente ao condomínio, fazendo ligações e tentando contato com os moradores. A tensão aumentou e a polícia teve que ser chamada para mediar a situação.

Os policiais subiram até o apartamento onde Megg estava para conversar com os moradores que se recusavam a devolvê-la e ainda alegavam que a cadela estava sofrendo maus tratos, pois estava muito magra. No entanto, a família de Megg explicou que ela estava desaparecida há quinze dias e, por isso, estava suja e mais magra, o que seria normal, pois antes de desaparecer, ela havia sido tosada.

Finalmente, após uma longa negociação mediada pela polícia, Megg foi devolvida à sua família, que estava visivelmente emocionada com o reencontro, felizmente a história de Meg teve um final feliz, com sua família agora aproveitando seu retorno e dando-lhe todo o carinho que ela merece.

Confira o vídeo do reencontro: