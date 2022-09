Desembargadora Joeci Camargo fará palestra em workshop da OAB Subseção de Araucária

Na noite desta quinta-feira (15/09) a Desembargadora Joeci Machado Camargo, 2ª Vice-Presidente do TJPR, estará em Araucária para ministrar uma palestra no Workshop de Direito Sistêmico e Mediação, que é promovido pela Comissão de Direito Sistêmico, Mediação e Arbitragem da OAB Subseção de Araucária. A palestra terá como tema a importância da construção do trabalho em rede para a efetivação da resolução de conflitos.

A desembargadora Joeci Machado Camargo é fundadora e coordenadora do Programa Justiça no Bairro, quando ainda juíza da 4ª Vara de Família da comarca de Curitiba, que existe desde 2003; vencedora do prêmio World Family Summity, concedido pelo Fórum Mundial da Família realizado pela ONU em 2004; e atualmente exerce o mandato de 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (biênio 2021/2022).

Na quarta-feira, 14, o Workshop também contou com a presença da facilitadora sistêmica Roberta Dias de Oliveira, que apresentou os conceitos basilares da abordagem sistêmica (conhecidos como As Ordens do Amor e As Ordens da Ajuda, conforme Bert Hellinger) na medida em que os relaciona com a resolução de conflitos. Na oportunidade, por meio de sorteio, Roberta beneficiou os presentes com exercícios sistêmicos.

Informações sobre o evento poderão ser obtidas pelo fone da OAB Subseção de Araucária (41) 3642-4113 ou envie um e-mail para araucaria@oabpr.org.br



Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo