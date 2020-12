Desenhista Noelle Porto recebe encomendas para quem busca um presente original

Compartilhe esta notícia

Desenhos personalizados são um excelente presente. Foto: divulgação

Natal se aproximando e vem aquele desejo de dar um presente especial para aquela pessoa que tanto se ama. Mas se a ideia é sair do óbvio, dar um presente original e personalizado, e que ainda dure para o resto da vida, a desenhista e retratista Noelle Porto pode te ajudar a ser mais criativo neste ano. Mas é preciso ter pressa se você quiser presentear alguém com uma de suas obras, porque para este Natal, ela só vai aceitar mais quatro encomendas. “Os quadros de casais e de famílias exigem muita dedicação e levam um certo tempo para produzir. Mas são presentes perfeitos, isso eu garanto”, afirma a artista.

Noelle começou a desenhar ainda muito jovem, inspirada pelo desejo de levar sorrisos, felicidade e esperança para outras pessoas. Seus primeiros traços vieram em forma de caricaturas, hoje seus desenhos beiram à perfeição, retratando rostos humanos. Suas obras também acompanham o certificado de autenticidade, que valoriza ainda mais seu valor físico. “Já fiz muitos quadros na minha carreira, mas um deles me marcou bastante. Recentemente a Lígia, proprietária da loja Alinalí Cheia de Graça, me procurou para realizar uma linda homenagem para sua mãe Sirlei. Foram elas duas que criaram a loja e com muito amor sempre se dedicaram ao seu sucesso. Achei linda a forma que ela escolheu de agradecer à mãe e eternizar esse amor”, comentou Noelle.

Serviço

As encomendas com a artista Noelle Porto poderão ser feitas no Instagram “Noelleporto.art” ou pelo Whatsapp (41) 9 9921-3629.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1241 – 03/12/2020