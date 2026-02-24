A PR-423 será totalmente interditada no trecho entre os quilômetros 15 e 25, no município de Araucária, para a realização de detonação de rochas dentro do cronograma das obras de duplicação da rodovia. A interdição deverá ocorrer na quinta e sexta-feira, dias 26 e 27 de fevereiro, a partir das 14h, no km 20, e poderá durar de 30 a 120 minutos.

A Via Araucária, responsável pela obra, explica que durante esse período o tráfego ficará completamente interrompido nos dois sentidos. Por questões de segurança, será adotado um raio de bloqueio de 600 metros por ponto de detonação.

A etapa de detonação integra os serviços de ampliação e adequação da rodovia, que vão contemplar 26 quilômetros da PR-423, ligação essencial entre Araucária e Campo Largo. A via conecta a BR-476, em Araucária, às BR-277 e BR-376, em Campo Largo, um corredor estratégico para o escoamento de cargas pesadas, especialmente por permitir que veículos de grande porte evitem o tráfego pelo perímetro urbano de Curitiba, garantindo mais fluidez logística e segurança viária.

SEGURANÇA

A operação de detonação será acompanhada por equipes técnicas especializadas, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança, normas técnicas e exigências legais aplicáveis à atividade. Todas as medidas preventivas foram previamente planejadas para garantir a integridade dos usuários, trabalhadores e comunidades do entorno.

A Via Araucária pede que os motoristas que utilizam o trecho programem seus deslocamentos com antecedência, considerando rotas alternativas ou ajustando o horário da viagem para evitar filas e atrasos.

Após a conclusão da detonação e a realização de vistoria técnica no local, a liberação da pista ocorrerá de forma gradativa e controlada.

Em caso de necessidade de atendimento ou para mais informações, os usuários podem entrar em contato pelo telefone 0800 277 0376, disponível para suporte aos motoristas.