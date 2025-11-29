A Di Piallato apresenta ao mercado uma proposta de gelatos produzidos de forma artesanal, com foco em ingredientes naturais e processos que valorizam o sabor real. Seus produtos são feitos com frutas frescas, leite, chocolates nobres, castanhas selecionadas e outros insumos naturais, o que resulta em uma textura cremosa e um sabor mais intenso, sem aditivos industriais.

A gelateria opta por não utilizar corantes, conservantes ou saborizantes artificiais, defendendo que o gosto autêntico vem exclusivamente dos ingredientes utilizados, sem padronizações que descaracterizam o alimento. Os insumos utilizados são frescos e de alta qualidade, o próprio ingrediente entrega muito sabor, o que permite à empresa reduzir o açúcar sem comprometer a cremosidade e a intensidade.

“Acreditamos que o sabor de verdade vem de ingredientes de verdade. Esses aditivos tornam os produtos mais “padronizados”, porém menos naturais e menos saudáveis. Nosso propósito é mostrar às pessoas como o gelato pode ser autêntico, limpo e cheio de sabor, sem atalhos industriais”, conta a proprietária da empresa.

Para alcançar o equilíbrio entre cremosidade e sabor, a marca aplica uma técnica de balanceamento que respeita o grau natural de doçura de cada ingrediente, a qualidade dos sabores, gerando um gelato mais leve e menos enjoativo. Esse cuidado também se estende a parcerias comerciais, nas quais a Di Piallato desenvolve receitas exclusivas de acordo com o conceito de cada estabelecimento parceiro. O processo envolve estudo do público, testes, ajustes e criações que podem incluir ingredientes característicos da casa ou referências culturais, resultando em sabores autorais como lavanda, matcha, chimarrão e variações com queijos.

O modelo de parceria é voltado para negócios que buscam elevar o nível de suas sobremesas, entre eles cafeterias, restaurantes, bistrôs, pizzarias, hotéis, pousadas e até sorveterias que desejam incluir opções premium. A criação de sabores exclusivos agrega identidade ao cardápio e contribui para o aumento do valor percebido pelo cliente. “Acreditamos que a presença de um produto único no menu tende a gerar curiosidade, retorno do público e conteúdos atrativos para comunicação nas redes sociais”, afirmam os proprietários.

O funcionamento da parceria é estruturado para ser simples e adaptável à realidade de cada negócio. A Di Piallato define volumes, embalagens e frequência de entrega, garantindo que o estabelecimento receba o gelato pronto, padronizado e com suporte contínuo. Dessa forma, o parceiro oferece uma sobremesa premium sem necessidade de investir em equipamentos, equipe especializada ou insumos.

Além das colaborações permanentes, a marca também realiza ações especiais em empresas, oferecendo dias temáticos de gelato em refeitórios, com serviço no local. A proposta tem sido utilizada em datas comemorativas, eventos internos, premiações e ações de engajamento, proporcionando uma experiência diferenciada para colaboradores.

“Agora que o verão está chegando, a gelateria está cheia de sabores maravilhosos esperando por vocês. Gelato fresquinho, leve, feito com ingredientes de verdade, a cara da estação”, convidam os proprietários.

SERVIÇO

A Di Piallato atende, além de eventos e empresas, presencialmente na rua Dionizio Grabowski, 190, no bairro Fazenda Velha, de terça a sexta-feira das 12:00 às 19:00 e aos domingos e feriados das 12:00 às 19:30. Você pode acompanhar as novidades através do Instagram @dipiallatogelaterianaturale.

Edição n.º 1493. Maria Antônia.