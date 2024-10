Dia “D” de Conscientização sobre Câncer de Mama e Colo do Útero será neste sábado (19)

No próximo sábado (19/10), a população de Araucária está convidada a participar do Dia “D” de Conscientização sobre o Câncer de Mama e Colo do Útero. Das 8h às 17h, diversas ações serão oferecidas para promover a prevenção e diagnóstico precoce dessas doenças nas Unidades de Saúde espalhadas pelo município.

Entre os serviços disponíveis estão coletas de exame citopatológico (preventivo), exame clínico das mamas e solicitações de mamografias. As mulheres podem agendar os exames presencialmente ou por telefone nas UBS´s. Aquelas que preferirem buscar atendimento sem agendamento também poderão realizar os exames, conforme disponibilidade no dia.

As unidades de saúde que estarão abertas para a ação do Dia D são: CSA (Centro), Silvio Roberto Skraba (Industrial), São Francisco de Assis (CSU), Shangri-lá, Dom Inácio Krause (Boqueirão), Valmir Hermes de Lima (Califórnia), São José (Tupy), Alceu do Vale Fernandes (Costeira) e Terezinha Gonçalves Rodrigues (Alvorada). Caso a unidade mais próxima não esteja aberta, as pacientes poderão se dirigir a qualquer outra disponível.

A realização do exame citopatológico é indicada para mulheres com idades entre 25 e 64 anos, conforme recomendações do INCA (Instituto Nacional do Câncer). Já a mamografia é recomendada para mulheres entre 50 e 69 anos.

