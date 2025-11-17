O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que nesta semana, a chuva irá cair até terça-feira, com a temperatura aumentando a partir deste dia.

Nesta segunda-feira, 17 de novembro, a temperatura mínima é de 15°C e a máxima de 22°C. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%, com a precipitação acumulada de 32.2 mm. A umidade está oscilando entre 79% e 98%, com as rajadas de vento atingindo 44 km/h.

Na terça-feira, 18 de novembro, a chuva aumentará. Ainda com a probabilidade de ocorrência de 97%, a precipitação pode chegar a 44 mm. A temperatura mínima permanecerá em 15°C e a máxima atinge 21°C, com a umidade ficando entre 71% e 99% e ventania indo para 46 km/h.

Não há previsão de chuva para a quarta-feira, 19 de novembro. Com o céu claro, a temperatura mínima será de 12°C e a máxima de 25°C. As rajadas de vento aumentarão para 49 km/h, com umidade por volta de 40% e 96%.

Na quinta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o céu também vai estar claro. A temperatura mínima será de 12°C e a máxima de 24°C, com a ventania de 35 km/h. A umidade ficará entre 43% e 97%.