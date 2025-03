Dia da Mulher em Araucária terá atividades e caminhada gratuitas para elas

Araucária vai lembrar o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, com a 1ª edição da Caminhada “Mulher em Movimento” e outras atividades gratuitas voltadas ao público feminino. O evento é uma realização do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM), e tem como objetivo reunir a comunidade para celebrar a data, promovendo saúde, bem-estar e reflexão coletiva. Para participar, não é necessário fazer inscrição prévia.

A caminhada terá concentração às 8 horas, no estacionamento externo do Shopping Pinheiros (Av. Victor do Amaral, nº 1769). A saída está marcada para às 8h30 e o percurso deverá passar próximo à Prefeitura e seguir até o Parque Cachoeira. Após a atividade, haverá exposição de artesanato, aulão de zumba e sorteio de brindes.

No Parque Cachoeira, as participantes também encontrarão stands de entidades da sociedade civil e do poder público: Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araucária (APAE), Clube de Mães Jardim Israelense, Conselho Regional de Psicologia (CRP – 8ª Região), ONG EVA, Faculdade Nacional de Educação e Ensino Superior (Faneesp), Grupo Liberdade, Instituto Lanterna Luminosa, Sindicatos dos Funcionários e/ou Servidores Públicos de Araucária (Sifar), Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) e Shopping Pinheiros. Pela Prefeitura, haverá representantes da Patrulha Maria da Penha (Segurança Pública), Trabalho e Emprego (SMTE), Assistência Social (SMAS), Saúde (SMSA) e Cultura e Turismo (SMCT).

Segundo a organização, as ações planejadas “reforçam a valorização das mulheres como protagonistas de suas histórias, promovendo o acesso à informação e aos direitos fundamentais”. Além disso, o “envolvimento de diversos setores e públicos gera um impacto positivo, ampliando a rede de proteção e empoderamento feminino”.

A programação do dia também inclui, no período da tarde, uma exposição de atividades no Shopping Pinheiros relacionadas à ONG EVA, Clube de Mães Jardim Israelense, APAE e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAM).

