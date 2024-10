Dia de Nossa Senhora Aparecida será marcado com céu nublado

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, será marcado com céu nublado, de acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Além disso, está marcado para chover apenas nesta sexta-feira (11).

Nesta sexta-feira, 11 de outubro, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 95%, com a precipitação acumulada sendo de 14.2 mm. A temperatura mínima é de 16 °C e a máxima de 22 °C, com as rajadas de vento chegando a 58 km/h. A umidade está por volta de 80% e 98%.

No sábado, 12 de outubro, dia em que será comemorado o Dia da Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, não tem previsão de chuva, mas o céu estará nublado. A temperatura mínima será de 14 °C e a máxima de 24 °C. A umidade ficará entre 57% e 97%, com a ventania caindo para 37 km/h.

No domingo, 13 de outubro, o céu permanece nublado, com a umidade por volta de 61% e 97%. A temperatura irá cair, com a mínima indo para 12 °C e a máxima para 21 °C. As rajadas de vento podem chegar a 36 km/h.