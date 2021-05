Dia do “Descarte Consciente de Lixo Eletrônico”

O Observatório Social de Araucária, em parceria com 9 entidades e empresas, realizará no dia 05/06/21 (Dia Mundial do Meio Ambiente) a coleta de Lixo Eletrônico (celular; computador; notebook; Câmera Digital; Impressoras…). Separe seu material para entregar na Rua João Pessoa, 137 (ao lado da Associação Comercial), seu lixo terá a destinação correta, evitando prejuízos ao meio ambiente e você ainda ganhará uma mudinha de árvore para plantar. Se for empresa com quantidades maiores, um parceiro do Observatório se compromete em fazer a retirada.

Seja um cidadão consciente, participe, divulgue, compartilhe essa proposta! Contatos: (41) 99987-5060 e araucaria@osbrasil.org.br.

Publicado na edição 1261 – 12/05/2021