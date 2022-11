OSA — Por uma sociedade com mais ética

Nós, do Observatório Social, desenvolvemos nossa organização em torno de uma visão de um mundo ético, que preza pelo respeito à sociedade, valoriza a transparência e a excelência em todas as suas ações e relações com os diversos públicos interessados. Desde a nossa fundação, adotamos a conduta ética como princípio essencial para a realização das nossas atividades fim. Como todo organismo vivo, estamos em permanente transformação, acompanhando as mudanças da sociedade, e este conteúdo acompanha tal evolução.

Se esperamos transparência e integridade dos agentes públicos, devemos construir e observar uma cultura semelhante, a partir das nossas atitudes. Cabe-nos, individual e coletivamente, uma atitude séria e responsável com os papeis que desempenhamos, independentemente de que cargos ou funções estamos exercendo. Contato: (41) 9987-5060