Dia do Médico é comemorado com o tradicional almoço da Associação Médica de Araucária na última sexta-feira (18)

Na última sexta-feira, 18 de outubro, foi comemorado o Dia do Médico, data tradicionalmente celebrada pela Associação Médica de Araucária, que mais uma vez organizou um almoço especial para marcar a ocasião. O evento reuniu profissionais da área da saúde e importantes personalidades, como o Presidente da Unimed Curitiba, Dr. Rached H. Traya, o Presidente da Associação Médica do Paraná, Dr. José Fernando Macedo, e o Prefeito eleito de Araucária, Dr. Gustavo Botogoski.

Durante o almoço, vários médicos se pronunciaram e concederam entrevistas, refletindo sobre a importância do encontro. Entre eles, o organizador do evento, Dr Araré Cordeiro, que está à frente dessa iniciativa desde sua primeira edição. Ele destacou que, com o apoio da Gisele, secretária da Associação Médica, vem organizando esses almoços desde 2007, com pausa apenas nos anos de pandemia.

O evento deste ano foi notável pelo aumento expressivo na participação, com cerca de 85 médicos presentes, o dobro da média registrada em edições anteriores, que girava em torno de 40 participantes. A presença de novos médicos da rede, especialmente profissionais mais jovens, contribuiu para essa maior adesão.

Dr Rached Hajar, Dr Araré Cordeiro e Dr Macedo.

A celebração do Dia do Médico tem um significado especial para os profissionais de Araucária, não apenas como um momento de confraternização, mas também como uma oportunidade para debater temas importantes. Este ano, o evento contou com a participação de médicos renomados, como o Presidente da Associação Médica do Paraná, que apresentou a nova estratégia de planejamento da entidade, e o Presidente da Unimed, que falou sobre a reabertura de uma unidade em Araucária. O Prefeito eleito, Dr. Gustavo Botogoski, também abordou suas intenções para a saúde do município e o relacionamento com os médicos e o funcionalismo público.

“O evento cumpriu seu objetivo, não apenas pela presença significativa de médicos, mas também pelo interesse manifestado por diversos participantes em se associar à entidade. Isso demonstra que, além de um momento de celebração, o encontro fortalece os laços entre os profissionais de saúde de Araucária e reforça o papel da Associação Médica na defesa dos interesses da classe”, afirmou o organizador, Dr. Araré Cordeiro.

Edição n.º 1438. Nina Santos.