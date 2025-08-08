De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o final de semana será marcado por chuva e temperaturas frias. Além disso, no Dia dos Pais, está previsto para fazer geada.

Nesta sexta-feira, 08 de agosto, a temperatura mínima é de 11°C e a máxima de 19°C, com as rajadas de vento atingindo 29 km/h. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%, com precipitação acumulada de 18.1 mm. A umidade está por volta de 60% e 98%.

No sábado, 09 de agosto, não há sinal de chuva e o céu ficará claro. A temperatura está prevista para cair, com a mínima indo para 5°C e a máxima para 13°C. A umidade estará entre 36% e 97%, com a ventania atingindo 30km/h.

No Dia dos Pais, 10 de agosto, está previsto para fazer geada. A temperatura mínima será de 3°C e a máxima de 16°C, com as rajadas de vento caindo para 21 km/h e a umidade oscilando entre 46% e 98%.