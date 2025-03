Diesel russo mais barato que o nacional aumenta movimento nas distribuidoras de Araucária

Quem precisar trafegar pela rua Eli Volpato, no Thomaz Coelho, deve ver um movimento intenso de carretas na região, principalmente no acesso ao pool de combustíveis que fica naquela área.

A razão desse aumento significativo do trânsito de carretas de combustíveis naquela região acontece porque – no momento – está mais barato comprar diesel fora do país do que diretamente da Petrobras. Exatamente! Ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, esse fluxo gigantesco de carretas não está vindo para abastecer no pool de Araucária e sim para descarregar nas bases das operadoras. Boa parte desse diesel vem da Rússia, segundo o apurado por nossa reportagem.

Hoje, para vocês terem uma ideia, em razão da política de preços praticada pela Petrobras, está mais barato importar diesel do que comprar diretamente da estatal. A diferença é de cerca de vinte centavos por litro. Agora multiplique esses centavos por milhões e milhões de litros, que é o necessário para abastecer o mercado nacional, e fica mais fácil entender que estamos falando uma economia multimilionária para as empresas do setor.

Com o diesel mais barato lá fora, as distribuidoras compram navios de combustíveis, que atracam no Porto de Paranaguá. De lá, esse diesel é trazido de carreta para as bases de Araucária, onde são estocados. É esse movimento que estamos vendo hoje: de caminhões sendo trazidos carregados de diesel para os centros de estocagem que ficam nos pools da cidade. O maior movimento na região deve ser registrado às quintas, sextas, sábado e segundas-feiras. Nesses dias, conforme a quantidade de carretas, a tendência é a de que a fila de veículos chegue à Rodovia do Xisto.

Uma vez armazenados nas bases de Araucária, esse combustível vai abastecendo o mercado nacional conforme a demanda do setor. Esse transporte também é feito por meio de carretas, já que – como se sabe – o modal rodoviário é o mais usado em nosso país.

Embora não haja um prazo para que esse movimento mais acentuado deixe de acontecer, ele não deve ser permanente. Isto porque em algum momento a paridade de preços entre a Petrobras e o mercado internacional deve ser restabelecida, fazendo com que as compras de combustível pelos pools voltem a ser feitas diretamente da Repar, que abastece os tanques das distribuidoras por meio de suas tubulações, o que evita o tráfego pesado de caminhões.

REUNIÃO

Nesta quarta-feira, 26 de março, inclusive, o prefeito Gustavo Botogoski (PL) e integrantes do seu secretariado se reuniram com representantes de distribuidoras instaladas no Município para encontrar formas de amenizar o problema.

Na ocasião, ficou acertado que – sempre que o planejamento de recebimentos de carretas no pool for acima do usual a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) irá auxiliar na orientação do trânsito na região.

Outra medida mitigatória será a criação de uma área emergencial para o estacionamento provisório de até 80 caminhões num trecho de remanso da Rua Eli Volpato. Esse espaço será instalado pela Prefeitura, que iniciará as obras no local já nos próximos dias.

Nos próximos dois meses também deve acontecer a conclusão das obras da Rua Lídia Camargo Zampieri, que propiciará um novo acesso ao pool de combustíveis pela Marcelino Jasinski. Essa nova opção será utilizada principalmente para o tráfego de caminhões menores e veículos leves.

Edição n.º 1458.