A atleta Diovana Faria, 28 anos, conquistou o 2º lugar geral feminino na 1ª Caminhada e Corrida da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora das Dores, realizada no domingo (14). Ela correu no percurso de 5km, representando a Associação Araucariense de Handebol, da qual é uma das atletas.

Diovana treina handebol, mas sua grande paixão está nas pistas de corrida, onde vem se aperfeiçoando a cada dia. Ela ainda não é uma atleta profissional, porém seu ótimo desempenho vem chamando a atenção. “Ela é uma super atleta, já treinou conosco algumas vezes e por isso fizemos questão de apoiá-la nessa corrida. Estamos sempre incentivando nossos atletas a praticarem os esportes que gostam e se destacam, assim como a Diovana”, declarou a associação.

Para participar de novas competições e seguir adiante na carreira esportiva, Diovana precisa de patrocínios. Interessados em apoiá-la podem entrar em contato pelo fone (41) 99524-9044.

Edição n.º 1483.