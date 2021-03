Disk corona registra mais de 16 mil atendimentos

Foto: Freepik

O Disk Corona, um serviço telefônico de ligação gratuita implantado no mês de março de 2020 em Araucária, registrou mais de 16 mil atendimentos em um ano. O serviço funciona dentro do prédio da Prefeitura Municipal, e conta com uma equipe de médicos, auxiliares e técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas e técnicos de odontologia, que trabalham de forma ininterrupta, todos os dias da semana, das 7h às 19h. O Disk Corona iniciou com o objetivo de ser uma ferramenta de comunicação e apoio para a população e foi crescendo ao longo dos meses, ganhando um papel de protagonismo no enfrentamento a pandemia. “Hoje, o Disk Corona é referência e se tornou essencial pela sua contribuição na construção dos fluxos, protocolos e encaminhamentos da doença aqui no município”, explica o coordenador, Alex Randin.

O secretário de Saúde, Adilson Seiji Suguiura reconhece a importância do serviço e elogia o trabalho de toda a equipe. “Nosso Disk Corona é referência e é também fundamental tanto para suporte ao sistema quanto para o suporte à população que se sente segura e acolhida”, diz.

De acordo com a coordenação, a demanda das equipes foi aumentando gradativamente e acompanhando o crescimento da pandemia. “Hoje, além de sermos uma base de informação e orientação à população, também somos suporte às equipes do sistema de saúde, auxiliamos no monitoramento dos casos mais leves de Covid e também damos apoio às unidades de saúde na alta dos pacientes”, explica Alex.

Para se ter uma ideia do quanto aumentou a demanda, no mês de janeiro o Disk Corona registrou 1.707 ligações, em fevereiro 1.954 e no mês de março já está chegando próximo de 4 mil atendimentos. Ou seja, em 30 dias dobrou a quantidade de ligações para o serviço “Os profissionais estão cansados, foi um ano de trabalho intenso, a demanda aumenta a cada dia, e o nosso grande desafio é continuar dando conta de tudo isso nesse cenário tão preocupante da doença”, diz o coordenador. Para ele, é impossível não se emocionar lembrando de casos em que as equipes interviram em pacientes que estavam em estado grave. “Tivemos vários episódios em que salvamos vidas como, por exemplo, idosos que moravam sozinhos, estavam muito doentes e nos ligaram pedindo socorro. Acionamos a Unidade de Saúde e o Cecc e demos sequência no atendimento. Então é um trabalho em conjunto que realmente faz a diferença”, diz o coordenador.

O Disk Corona funciona todos os dias da semana das 7h às 19h através do telefone 0800.6425250. A ligação é gratuita.

