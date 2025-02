Distribuidora Zero Grau planeja ampliar negócios oferecendo delivery próprio

A Distribuidora Zero Grau segue inovando e trazendo mais facilidades para seus clientes. Em breve, a empresa lançará seu próprio serviço de delivery, permitindo que os pedidos sejam feitos de maneira simples e prática diretamente pelo WhatsApp. A novidade começou a operar nesta sexta-feira (7), inicialmente na Loja 2, trazendo mais praticidade para os clientes.

Com duas unidades em Araucária, ambas com atendimento 24 horas, a Zero Grau se tornou uma opção confiável para quem busca variedade e disponibilidade a qualquer hora do dia ou da noite. A matriz, localizada no bairro Costeira, atende a região há oito anos. Já a segunda unidade, inaugurada há quatro anos no Boqueirão, veio para ampliar o atendimento e facilitar o acesso dos clientes aos produtos da distribuidora.

Além da comodidade do atendimento ininterrupto, a Zero Grau oferece uma grande variedade de produtos, sempre buscando facilitar a experiência de compra. A empresa trabalha para manter seu estoque sempre abastecido.

Agora, com a chegada do delivery, a experiência de compra se tornará ainda mais ágil e conveniente. Com poucos toques no celular, os clientes poderão fazer seus pedidos e receber os produtos no local desejado, sem precisar sair de casa. Essa novidade reforça o compromisso da Zero Grau em oferecer não apenas variedade e disponibilidade, mas também um atendimento cada vez mais acessível e alinhado às necessidades do dia a dia.

Serviço

Agora, com o novo serviço de delivery, os clientes poderão receber suas bebidas favoritas sem precisar sair de casa. Os pedidos serão feitos pelo WhatsApp, no número (41) 98857-7792, garantindo rapidez e praticidade.

Além disso, todas as atualizações sobre o serviço e demais novidades da distribuidora serão divulgadas no Instagram oficial: @distribuidorazerograuaraucaria.

Edição n.º 1451. Nina Santos.