DJ e produtor paranaense Fatsync integrou, pelo segundo ano consecutivo, o line-up do festival Tomorrowland Brasil, um dos maiores eventos de música eletrônica do mundo. A apresentação aconteceu no sábado, 11 de outubro, no palco Crystal Garden, estrutura que estreou nesta edição do festival no país.

Em 2025, o artista apresentou um set especial ao lado do DJ Malifoo, em uma performance que reuniu sucessos dos artistas. O palco Crystal Garden, conhecido por unir elementos de natureza e energia visual, foi uma das novidades desta edição, marcando sua primeira aparição no Brasil.

A participação de Fatsync no Tomorrowland Brasil reforça uma trajetória que vem sendo construída ao longo dos últimos anos. O DJ também esteve presente na edição anterior do festival. Desde então, tem ampliado sua presença em grandes festas e festivais nacionais, como Rock in Rio, Lollapalooza Brasil e Só Track Boa.

Com apresentações que combinam produções autorais e remixes de diferentes estilos, Fatsync vem participando de eventos em várias cidades do país e colaborando com outros artistas da cena. Sua segunda passagem pelo Tomorrowland Brasil representa mais um capítulo de uma trajetória que segue em expansão dentro da música eletrônica.

A nutricionista araucariense, Raisa Anacleto, viajou até Itu, no estado de São Paulo, para prestigiar o festival. “Ir à Tomorrowland Brasil foi simplesmente mágico. É impressionante ver toda aquela estrutura montada, são palcos grandiosos, shows de fogos, cascatas de água, efeitos de fogo… um verdadeiro espetáculo visual e sonoro. infelizmente eu não consegui assistir o Fatsync, cheguei mais tarde no evento no dia que ele tocou, mas já vi ele tocar em outros três lugares e ele é incrível! Toca muito!”, contou ela.

Edição n.º 1487. Maria Antônia.