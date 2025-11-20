No final do ano os estoques do Hemepar costumam ficar bastante reduzidos, desde o início do ano a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) junto ao hemocentro, vem planejando uma ação para encher o estoque do hemocentro.

Uma caravana de doação de sangue, que vai levar doadores araucarienses até lá o Hemepar, será realizada nas duas primeiras segundas-feiras de dezembro – dias 1.º e 8.

Nos dois dias, um micro-ônibus vai pegar os doadores no HMA, levá-los até o Hemepar e trazê-los de volta. Serão até 40 pessoas em cada viagem. Para participar, os doadores em potencial precisam preencher os requisitos e se inscrever para o serviço preenchendo o formulário (CLIQUE AQUI). Feito o cadastro, será realizada a triagem, e a equipe do HMA vai entrar em contato com quem estiver apto a doar, com as informações e orientações sobre o dia da doação.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) esclarece que o deslocamento até Curitiba é necessário porque o Hemepar centraliza as doações da Região Metropolitana de Curitiba, por meio de coletas externas agendadas e articuladas junto ao hemocentro.

“Infelizmente não temos mais o ônibus do Hemepar, que circulava pela Grande Curitiba para fazer a coleta. Por isso tivemos que fazer o contrário, levar os doadores de Araucária até lá, para que pudéssemos colaborar com a reposição do estoque do Hemepar”, comentou a secretária municipal de Saúde, Renata Knopik Botogoski.

Quem pode doar

Confira os pré-requisitos para participar da caravana de doação de sangue:

1) Ter entre 16 e 69 anos completos, sendo que os menores de 18 anos precisam de autorização e presença do responsável legal.

2) Pesar no mínimo 50kg e estar em boas condições de saúde.

3) Apresentar documento oficial com foto (identidade, CNH, passaporte etc.)

4) Estar alimentado, hidratado e descansado. Evitar alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação.

5) Respeitar os intervalos entre doações – homens a cada 60 dias e mulheres a cada 90, aproximadamente.

6) Obedecer aos impedimentos temporários ou permanentes detectados na triagem (como doenças infecciosas, viagens, tatuagens recentes etc.

Contato

Para agendar a participação na caravana ou obter outras informações sobre a doação de sangue, basta entrar em contato com a Agência Transfusional do HMA, pelo telefone (41) 3614-8009, das 8 às 20h.