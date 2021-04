Dois homens vão em cana por violência doméstica

Foto: divulgação

Por volta das 17h30 do feriado de Sexta-feira Santa, 2 de abril, uma vítima de violência doméstica acionou a Guarda Municipal, relatando que mesmo tendo uma medida protetiva em desfavor do seu ex-companheiro, ele foi até a sua casa e a agrediu. A equipe se deslocou até a rua Maria Aparecida Saliba Torres, no bairro Costeira, e constatou que o homem ainda estava dentro da residência.

A vítima apresentou o documento comprovando a medida protetiva em vigor, e disse que tinha levado socos na cabeça e que seu marido riscou sua perna com uma faca de cozinha, e falava o tempo todo que já que seria preso, iria bater mais na ex-companheira. Diante do relato da vítima, a GM deu voz de prisão ao homem, que não acatou as ordens dos agentes, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. O agressor foi levado para a Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

Maria da Penha

No sábado, dia 3, mais um caso de Maria da Penha foi atendido pela GM, dessa vez na rua Prímula, bairro Campina da Barra. Por volta das 19h10, a equipe foi chamada pela vítima, que relatou estar em fase de separação judicial e que seu ex marido foi até a residência dela, a agrediu e também teria dado um tapa na cabeça do filho do casal, de apenas 5 anos.

Ainda segundo a vítima, quando ela pegou o celular para chamar a GM, o homem teria tomado o aparelho de suas mãos, impedindo que ela fizesse a ligação. Mas ela finalmente conseguiu pegar o aparelho e fez a chamada. Diante dos fatos, o agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.