DP instaura inquérito para apurar circunstâncias do acidente que matou duas pessoas na Rua Curió

A Delegacia de Araucária instaurou inquérito para apurar as causas do grave acidente ocorrido na sexta-feira, 16 de agosto, entre uma moto Yamaha e um veículo Ford Ka, na Rua Curió, esquina com a Avenida dos Pinheirais, no bairro Chapada. Os ocupantes da moto, Clair Moraes de Oliveira (piloto) e Elizangela de Fátima Barboza (garupa), ambos de 51 anos, morreram no local do acidente.

O condutor do veículo, Victor Hugo da Silva, de 31 anos, ficou em estado gravíssimo e foi conduzido ao hospital. Segundo informações repassadas pela assessoria de imprensa do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, o paciente Victor segue internado na UTI e seu estado de saúde ainda é grave.

Investigações avançam

A Delegacia apurou no decorrer das investigações, com base em imagens de câmeras de segurança, que a moto transitava pela Rua Curió em alta velocidade quando atingiu em cheio o carro que vinha da Avenida dos Pinheirais e acessou a Curió, respeitando a sinalização da preferencial que estava a seu favor. Por conta do impacto, o veículo capotou por pelo menos duas vezes.

Também foi cogitada a hipótese de que o motociclista estaria em alta velocidade porque alguém o perseguia naquele momento, porém a polícia ainda está apurando os fatos.