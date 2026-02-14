Caro leitor, nesta edição especial de aniversário, trago abaixo uma análise da evolução de saúde e qualidade de vida do nosso município ao longo dos últimos 20 anos. Para essa análise, escolhi a periodicidade de 4 em 4 anos, exatamente o ano de final de mandato de cada gestão. Usei três parâmetros, os mais básicos possíveis: Mortalidade Infantil (M.I.), Expectativa de Vida (E.V.) e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH). Sei da complexidade desse tema e das diversas formas de análise, mas, para isso, precisaríamos de uma edição inteira; então, resolvi me ater a esses dados “ginasiais”.

Ao comparar tabelas, tive uma triste constatação: Araucária sempre se manteve abaixo da média do nosso estado em dois parâmetros (E.V. e IDH) e apenas um pouco superior na M.I. Esses números são muito ruins se levarmos em conta que Araucária sempre figurou entre as 10 cidades (dos 399 municípios do estado) que mais investem em saúde per capita.

O problema é crônico; a tímida melhora no tempo apenas segue a progressão natural da tabela, o que pode ser muito mais atribuído a um processo natural de evolução tecnológica do que a méritos das gestões passadas. Não tivemos nenhuma surpresa negativa e nem tampouco positiva, apenas o triste fisiologismo: sempre abaixo da média. Espera-se mais. Em minha pesquisa, também constatei que, nesses 20 anos (e até hoje), Araucária mantém um investimento em saúde per capita entre 3x a 4x maior que a média nacional.

Sei que temos uma boa casa, mas pelo que pagamos, deveríamos morar numa “mansão”. Há de se ter uma análise mais profunda de como o município investe tanto e possui resultados tão tímidos. O funcionalismo pesado, o excesso de estruturas e uma mentalidade ultrapassada que prioriza obras e equipamentos, em vez de novos modelos assistenciais ignorando a eficiência. “Gastar 5 milhões ou 10 milhões” em uma reforma são coisas bem diferentes e o valor final é muito importante; estamos em plena transição tributária e vamos aprender, a duras penas, o valor do dinheiro.

Mortalidade Infantil200420082012201620202024*
Araucária (PR)13,811,910,910,19,48,9
Paraná (Estado)14,912,811,610,810,410,1
Expectativa de Vida200420082012201620202024*
Araucária (PR)72,173,875,476,977,278,8
Paraná (Estado)73,47576,377,577,879,2
IDH Médio200420082012201620202024*
Araucária (PR)0,6730,7180,7480,7680,7780,79
Paraná (Estado)0,690,730,7510,7810,7920,795

Fontes: IPEA, IBGE e DATASUS

Edição n.º 1502.