O resultado do ENAMED 2025 acendeu um alerta sobre o ensino médico no Brasil. Mas o que isso muda para nós em Araucária? Como a maioria dos médicos que atendem em nossa cidade vem de Curitiba, precisamos ficar de olho na qualidade dessas faculdades.

O que é o ENAMED? É o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. Ele funciona como um “provão” (parecido com o ENADE) para saber se o estudante aprendeu o básico para salvar vidas. De responsabilidade do MEC, ele considera “suficiente” o aluno que acerta mais de 60% da prova. A nota da faculdade depende de quantos alunos atingiram essa meta.

O Cenário Nacional é Preocupante: cerca de 30% dos cursos (107 faculdades) foram reprovados com notas 1 e 2. O Brasil hoje tem 494 escolas médicas — o dobro dos Estados Unidos, mesmo tendo uma população menor. Formamos médicos em abundância, mas será que com a qualidade necessária? Países como Bolívia e Paraguai também seguem esse ritmo acelerado, o que nos faz repensar os critérios de abertura desses cursos.

Destaque em Curitiba

A boa notícia, se é que podemos chamar isso de boa notícia, é que, em Curitiba, das 5 escolas de medicina avaliadas pelo ENAMED, todas foram classificadas como excelentes, obtendo notas 4 ou 5. A Faculdade Pequeno Príncipe se destacou como a melhor da capital. Já a UFPR ficou em último lugar entre as cinco locais. Abaixo, trago o ranking completo das faculdades da nossa região, com as respectivas notas, o conceito, a posição no Estado e no país!

Confira o ranking das faculdades da nossa região:

Dr. Emerson Albertasse: Como os cursos de medicina de Curitiba e Região se saíram na última avaliação nacional?

Dr. Emerson Albertasse (CRM: 31.694), Ortopedista e Traumatologista (RQE: 23.376), Médico de Família e Comunidade (RQE: 30.763), Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, Membro da Sociedade Brasileira de MFC, Diretor de Expansão Social da AECIAR, Diretor Técnico da Clínica São Vicente e Preceptor de Medicina da Universidade Positivo.

Edição n.º 1500.