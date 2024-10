Dra. Cássia Moura Andrade: Hérnia de disco e a dor

Nem sempre a hérnia de disco causa dor. Embora alguns casos de dor na coluna estejam relacionados com a ocorrência de hérnia de disco, muitas pessoas serão diagnosticadas com esta patologia apenas depois de uma avaliação mais detalhada com um profissional especializado e com exames de imagem (ressonância e tomografia).

É justamente por este motivo que não devemos esperar a dor se manifestar, para cuidarmos bem da nossa coluna.

Esperar o “pior” acontecer, não deve fazer parte das nossas vidas, e há uma maneira de evitar travar e/ou descobrir um problema na coluna por “acidente”: A PREVENÇÃO!

Cuidar da postura, praticar atividade física e consultar um especialista assim que as dores começarem, pode ser crucial!

A Clínica Doutor Hérnia é especializada na prevenção e no tratamento de hérnia de disco e outras patologias da coluna vertebral. Estamos aqui para tirar suas dúvidas e te ajudar a descobrir – ou resolver – o seu problema!

