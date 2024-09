Dra. Cássia Moura Andrade: Meu ciático está terrível hoje!

Se você nunca ouviu alguém dizer: “Nossa, o meu ciático hoje, tá terrível!”, provavelmente essa pessoa é você, ou será em algum momento da vida, caso a prevenção não comece cedo.

Existem diversos problemas que podem gerar a dor ciática, mas 90% delas são causadas por uma hérnia de disco – que tem tratamento e sem cirurgia.

O que você não pode, é ficar sentindo dores e protelar a busca por ajuda, pois o problema pode se agravar e te incapacitar!

Prevenir e adotar boas práticas, caso você ainda não sinta o ciático reclamar, é importantíssimo. Fazer caminhadas, alongamentos, exercício físico, cuidados com a postura diariamente e beber bastante água, podem prevenir problemas na coluna, mas caso você já sofra com isso, saiba que a Clínica Doutor Hérnia pode te ajudar com as dores e resolver o seu problema.

Não espere seu problema de coluna se agravar, procure um especialista.

Edição n.º 1433.