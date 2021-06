Dupla de ciclistas araucarienses já percorreu 11 cidades da RMC

Foto: divulgação

O projeto “RMC: um rolezinho por 29 cidades” é uma verdadeira aula de Geografia, fora da sala de aula. Além de incentivar o ecoturismo, já que as viagens são feitas de bicicleta, a iniciativa tem resultado em pequenos documentários, que mostram fatos importantes da história dessas cidades. Os idealizadores do projeto são o professor de Geografia Marcus Matozo e o analista de sistemas Joel Hartmann Junior. Desde que eles começaram a aventura sobre duas rodas, já visitaram 11 cidades.

O roteiro começou por Campo Largo e já passou por Contenda, Balsa Nova, São José dos Pinhais, Quitandinha, Mandirituba, Fazenda Rio Grande, Lapa, Pinhais, Piraquara e Quatro Barras. O itinerário da dupla não costuma ser definido com antecedência, mas Marcus e Joel abriram uma exceção e adiantaram que as próximas cidades da lista são Campo Magro, Campina Grande do Sul, Colombo e Almirante Tamandaré. “Nossas viagens só podem ser realizadas nos finais de semana, pois eu e o Joel temos nossos trabalhos. Nesse próximo final de semana, se tudo correr bem e o tempo colaborar, pretendemos visitar mais de uma cidade, porque queremos chegar o mais rápido possível à metade da meta do nosso projeto”, disse Marcus.

Serviço

Com exceção de Quatro Barras, todos os rolezinhos já estão disponíveis no canal do YouTube “Marcus Matozo Geografia Fora de Sala”, ou no Instagram “Marcus Matozo”.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021