Dupla fará live solidária para ajudar araucariense a comprar aparelho ortopédico

Eloir contará com a ajuda importante dos amigos Regys a Paulinho e poderá comprar um aparelho novo. Foto: divulgação

Os músicos Regys e Paulinho, que estão na estrada há mais de 15 anos e que há dois meses decidiram montar uma dupla, farão uma live solidária no dia 1º de maio, às 20 horas. A Live do Trabalhador, como foi batizada, será transmitida pela página oficial da dupla no Facebook. Toda a renda obtida com patrocínios será revertida para o araucariense Eloir Bubniak, 42 anos, morador da área rural de Botiatuva. Ele teve poliomielite quando era criança, e a doença afetou os movimentos da sua perna direita. Desde então, ele precisa usar um aparelho ortopédico para poder se locomover e se manter em pé.

O problema é que o aparelho que Eloir usa, está totalmente desgastado, inclusive possui remendos feitos com arames e pedaços de borracha. Vendo a necessidade do amigo por um aparelho novo e sabendo das dificuldades financeiras que ele enfrenta, Regys e Paulinho decidiram ajudá-lo. “O Eloir recebe um benefício do governo que mal dá pra ele se manter. Mesmo com todas as adversidades que ele enfrenta, ainda faz bicos como pedreiro, dentro das suas limitações, para compor sua renda. Sendo assim, o aparelho é muito importante pra ele”, explica Paulinho, lembrando que um aparelho novo custa cerca de R$ 3 mil.

A live será gravada na sede da dupla no Pixirum, em Araucária, e contará com as participações especiais do Grupo Cordeona de Ouro e de amigos. “Na última live alcançamos mais de 55 mil visualizações e esperamos superar essa marca, para poder ajudar o Eloir”, disse Paulinho.

Sobre a dupla

No ano passado, antes do pico da pandemia, Regys Pavan e Paulinho estiveram em Araras, estado de São Paulo, onde participaram de um evento realizado pelo seu Norival, o precursor da música Boate Azul, da dupla Joaquim e Manoel. “Temos músicas autorais que só não foram gravadas em razão da pandemia. Quando tudo estiver mais tranquilo, nosso projeto será gravado em São Paulo, com o apadrinhamento do seu Norival (o Joaquim, da dupla com Manoel)”, afirma Paulinho.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021