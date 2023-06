Duplo homicídio seguido de um suicídio ocorrido no Centro chocou Araucária nesta terça-feira (20)

Um duplo homicídio seguido de um suicídio abalou a comunidade araucariense na manhã desta terça-feira, 20 de junho. O crime aconteceu por volta das 10h, no interior de um instituto de saúde localizado na rua Pedro Druszcz, no centro. Segundo as primeiras informações, um homem entrou no local à procura da sua ex-companheira, que estaria no local acompanhada por um outro homem.

Conforme relatos de clientes do local, os dois iniciaram uma discussão acalorada e em seguida o homem teria sacado uma arma e disparado contra o casal, tirando a própria vida na sequência. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram chamadas para atender a ocorrência e aguardam a chegada da Polícia Científica que vai analisar a cena do crime para posterior investigação por parte da Polícia Civil. O camburão do Instituto Médico Legal também está sendo aguardado para fazer o recolhimento dos corpos. Informações oficiais serão divulgadas em breve na página do Jornal O Popular.

O crime aconteceu próximo à um colégio, o que inicialmente teria gerado muita preocupação entre os pais, em função dos recentes ataques ocorridos em instituições de ensino, principalmente o mais recente, que aconteceu na manhã de ontem (19), em um colégio de Cambé, onde dois estudantes foram mortos.

Confira a live que realizamos no local: