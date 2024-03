É tri!!! Willian Lucas conquista o título no Mundial de Muay Thai na Tailândia

O lutador araucariense William Lucas da Silva é tri-campeão mundial de Muay Thai. Isso mesmo! Ele conquistou o título nesta sexta-feira, 15 de março, no 19º Campeonato Mundial da modalidade, que acontece em Bangkok, na Tailândia.

Ele protagonizou uma luta duríssima contra um adversário das Philipinas, que havia feito uma das melhores lutas da sua carreira na fase semifinal, avançando para a disputa do título. Mas o que o filipino não esperava era bater de frente com um oponente ainda mais duro: o brasileiro Willian Lucas.

“A pressão pra lutar com ele foi grande demais, toda a equipe estava bem apreensiva. Entramos com cautela no primeiro round, colocando a nossa estratégia em prática. Logo no final do primeiro round, encontrei o caminho para vencer, e no segundo round coloquei o meu jogo e consegui o nocaute”, comemorou o atleta.

Willian, que lutou na categoria Featherweith 56kg a 58kg, havia garantido a classificação para a final na terça-feira (12), quando lutou com um adversário iraniano e venceu por nocaute, ainda no primeiro round.

Com apenas 26 anos, o lutador araucariense agora soma mais um título importante à sua galeria, ele é campeão sul-americano, campeão brasileiro e tri-campeão mundial de Muay Thai.