O araucariense Ediandro (Ed) Casagranda retornou ao paravôlei profissional, e agora defende a equipe do Círculo Militar/Sesc, que acaba de conquistar o título de vice-campeã da etapa Curitiba do Campeonato Regional Sul de Voleibol Sentado. A competição aconteceu no último final de semana, no ginásio da Vila Oficinas.

O time venceu as primeiras partidas contra Blumenau e Maringá, ambas por 3X0, depois ganhou de Paranaguá pelo mesmo placar, e disputou a final com o IPP de Curitiba, mas acabou perdendo por 3X0. “Voltei a jogar vôlei profissional a convite do técnico do meu time, que também é da seleção brasileira. Então quero me dedicar ao máximo nas competições para honrar este convite”, disse o atleta.

O próximo desafio do Círculo Militar/Sesc será a disputa do Campeonato Brasileiro de Paravôlei, que acontecerá entre os dias 13 e 19 de dezembro, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Edição n.º 1495.