Editorial: Aquela notícia boa de se dar!

A ativação por parte da Prefeitura de um polo avançado de pronto atendimento para consultas pediátricas na região do grande Capela Velha é uma notícia que precisa ser muito comemorada.

O posto avançado funcionará numa ala da Unidade Básica de Saúde Silvio Skraba, no jardim Industrial, e possibilitará que as famílias daquela região com crianças até 12 anos sejam atendidas sem que precisem se deslocar até o Pronto Atendimento Infantil (PAI), que fica anexo ao Hospital Municipal de Araucária (HMA).

A criação desse polo avançado, mesmo que temporário e funcionando apenas durante os dias de semana é também uma oportunidade para que o poder público entenda melhor a dinâmica dos serviços de urgência e emergência da cidade. Afinal, não é de hoje as muitas reclamações que temos ouvido acerca do atendimento prestado pelo PAI.

O polo avançado, obviamente, não é uma unidade de urgência e emergência, sendo que casos mais graves, que exijam uma pronta resposta dos mecanismos de saúde necessariamente devem continuar sendo direcionados para o PAI que conta com estrutura hospitalar.

Apesar disso, existe a expectativa de que esse posto avançado absorva boa parte da procura por consultas que hoje lotam o PAI. Isto porque – historicamente – nunca soubemos utilizar de maneira correta os serviços classificados como de urgência e emergência. E é por isso que volta e meia vemos essas estruturas superlotadas, com pessoas esperando horas e horas para serem atendidas. Ora, elas esperam demasiado tempo porque na fase de triagem já houve a constatação de que ela não deveria estar numa unidade de urgência e emergência.

Dentro dos protocolos de saúde – obviamente – é possível justificar essa classificação de risco. Mas, para uma mãe ou um pai que está com seu filho febril ou com uma dorzinha que seja, o pronto atendimento para seu filho é e sempre será prioridade. É por isso que, tendo em vista que administrar um órgão público é uma tarefa não só técnica, mas também humana, a criação desse polo avançado é sim uma ótima sacada, digna de elogios!

