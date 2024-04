Editorial: Etapa finalizada. Nova etapa iniciada!

Com o término do período de acomodações partidárias, que tanto movimentou o cenário político araucariense, iniciamos aquele momento de entressafra eleitoral. Afinal, agora, o próximo grande evento programado do sufrágio universal são as convenções. É lá que as chapas serão homologadas efetivamente.

Ou seja, teremos cerca de três meses – em que se espera – os pré-candidatos a prefeito e vereador estudem Araucária. E isso é de vital importância para que ninguém queira entregar ao eleitor algo que não é possível de ser feito. Até porque o cidadão trabalhador desta cidade não é bobo e tem consciência do que pode ou não ser feito por um gestor.

A expectativa que fica é que os candidatos tenham a honradez de não querer prometer soluções milagrosas para problemas conjunturais não só de Araucária, mas de todo o país. Duas áreas – diga-se de passagem – ilustram isso: saúde e habitação.

Logo, fica a dica ao eleitor araucariense, se algum pré-candidato lhe oferecer uma fórmula mágica para resolver tal situação, tenha certeza: ele está tentando lhe passar a perna. A prova disso é que uma rápida pesquisa pelas mais variadas páginas de busca na internet mostrará que ambas as áreas são as que mais geram descontentamento da população em todas as regiões do país. E não interessa se essa cidade é administrada por governo de partido A ou B. Se essa cidade tem um orçamento avantajado ou não.

Tais alertas são necessários para que nenhum cidadão de bem araucariense compre gato por lebre e, da mesma forma, para que os candidatos não cometam, intencionalmente ou não, verdadeiros estelionatos eleitorais oferecendo soluções que não estão em suas mãos.