Editorial: Falar sobre suicídio é vital! Noticiar os casos não

Já há vários anos O Popular tem trazido em suas páginas as mais variadas matérias sobre a temática do enfrentamento ao suicídio. Ao longo do mês de setembro, mês dedicado a conscientizar a população sobre esse problema de saúde pública, por exemplo, fizemos várias matérias sobre o assunto.

Da mesma forma, sempre que – infelizmente – perdemos alguém para essa doença voltamos ao assunto para tentar fazer com que aquelas pessoas que eventualmente possam estar com esse tipo de ideação procurem ajuda.

Esta semana, como se sabe, um caso de suicídio em local público chocou a cidade de Araucária e O Popular se posicionou publicamente explicando os motivos de não ter dado matéria abordando o caso específico.

Felizmente, a grande maioria das pessoas entendeu os motivos de O Popular não abordar esse tipo de fato. Mas houve alguns poucos que seguiram com dificuldade de interpretar o posicionamento deste veículo de comunicação, confundindo “não noticiar casos concretos” com “não abordar o enfrentamento ao suicídio”. Coisas totalmente diferentes.

Falar sobre suicídio é algo extremamente importante. Acolher editorialmente pessoas que eventualmente estejam passando por problemas que levem a ideação ou tentativa de suicídio é nosso dever. Trazer dados estatísticos sobre o assunto é necessário.

Mostrar que estamos diante de um problema que afeta milhares de pessoas no país e milhões no mundo é muito importante até para que tenhamos consciência de que quem tenta ou pensa em suicídio é vítima de uma doença que precisa ser tratada.

A importância de falar sobre o assunto, no entanto, não pode ser confundida com a exploração das imagens do caso concreto. Com o detalhamento desnecessário de como se deu o acontecido, até porque ao fazermos isso necessariamente expomos terceiros que também foram vítimas, direta ou indiretamente de uma doença e não de um ato deliberado. É isso que todos precisamos entender!

E se você que nos lê agora eventualmente está passando ou conhece alguém que está passando por problemas de saúde que levam a idear ou tentar suicídio procure ajuda especializada. Existe uma ampla rede de profissionais de saúde aptos a te auxiliar, como – por exemplo – as unidades básicas de saúde, os CAPS, o Centro de Valorização da Vida (CVV), dentre outros.

Edição n.º 1439.