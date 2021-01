Compartilhe esta notícia

A técnica de enfermagem Patrícia Moreira Pinto fala um pouco sobre a tensão de trabalhar na ala de UTIs COVID-19 do Hospital do Trabalhador e sobre a emoção de ser a primeira araucariense da história a ser vacinada contra o novo coronavírus. Aperte o play aí e vem renovar com a gente as suas esperanças em dias melhores.