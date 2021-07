Eleição de novos membros

Nesta semana (16) o Observatório Social de Araucária, chama seus membros para eleições dos Conselhos Administrativo e Fiscal. Conforme previsão estatutária (Capítulo XI) a convocação foi publicada no início do mês e elegerá novos membros para o biênio 2022-2023.

E quem são essas pessoas que de forma anônima se comprometem em trabalhar contribuindo com a transferência da gestão pública? São cidadãos comuns da sociedade civil, profissionais liberais, empresários, aposentados, estudantes, enfim pessoas que são pautados de uma conduta com os seguintes Valores: Apartidarismo, Cidadania, Comprometimento com a justiça social, Atitude ética, técnica e proativa, Ação preventiva, Visão de longo prazo. Assim será composta a nova diretoria do Observatório Social de Araucária que trará também novas perspectivas de trabalho pós-pandemia.

Se você Cidadão se identifica com essas ideias, venha contribuir com o OSA, seja com trabalho voluntário ou sendo um mantenedor. Contato: (41) 99987-5060, araucaria@osbrasil.org.br.

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021