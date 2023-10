Eliziel Dutra: coluna do pescador

O mês de outubro está prestes a acabar, restam poucos dias para isso. E com ele, a lua crescente também permanece apenas até a sexta-feira, dia 27. A próxima será a lua cheia, onde é de conhecimento geral que é a melhor fase para sair com os amigos para curtir uma pescaria. Com início no dia 28/10, sábado, a lua cheia irá finalizar apenas no próximo mês, mais especificamente, no dia 04 de novembro.

Uma ótima oportunidade para sair pegar alguns peixes, já que semana que vem não teremos apenas um, mas dois feriados. Na segunda-feira teremos o feriado municipal, onde comemora-se o Dia da Padroeira de Araucária, a Nossa Senhora dos Remédios. E no dia 02 de novembro, quinta-feira, é um feriado nacional, Dia de Finados. Mas lembre-se de verificar a previsão do tempo antes de marcar uma pescaria.

Falamos muitas vezes nas colunas anteriores, que alguns dos peixes proibidos para a pesca são o Cação, Bagre Branco e a Sardinha. Mas além desses, também tem o peixe Garoupa, que corre risco de extinção devido à grande procura, já que sua carne é muito usada na culinária.

Esse peixe é muito fácil de ser reconhecido por causa de seu corpo grande, onde se destacam mais sua cabeça e sua boca. A Garoupa possui muitas espécies, e as mais conhecidas são a Garoupa Pintada e a Garoupa Vermelha, essa última também é muito chamada por Koon.

De forma geral, sua cor é marrom-escura, com tons em vermelho e pequenas manchinhas espalhadas pelo corpo. Seu peso e tamanho variam bastante de acordo com a sua espécie, mas geralmente encontramos Garoupas chegando entre 80 cm a 1 metro, e cerca de 20 kg.

Melhor viver pescando, do que morrer trabalhando. Bora pescar pra viver mais? Boa pescaria a todos!

Edição n.º 1386