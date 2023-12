Eliziel Dutra: Coluna do Pescador

A 2ª edição da Feira dos Sabores das Colônias terminou no último final de semana, várias pessoas visitaram o evento e prestigiaram os comerciantes locais, assistiram aos shows dos artistas e brincaram na roda gigante e no carrossel. Mesmo pós-evento, muitos ainda estão na adrenalina das festividades. Então, é uma ótima ideia marcar uma pescaria com amigos e família, ainda mais considerando que a lua crescente irá aparecer no dia 19 de dezembro. Mesmo não sendo a mais recomendada para pescar, ainda é possível pegar alguns peixes.

Importante lembrar que os peixes que estão em alta são: Anchova, Vermelho, Xaréu-Preto, Olho de Cão, Dourado-do-mar, Corvina, Bicuda, Roncador Amarelo, Sororoca, Papa Terra, Peixe Porco e Xerelete.

Na última edição falamos sobre as várias espécies que atendem pelo nome ‘Tainha’. Dessa vez falaremos sobre um peixe que está na mesma situação, o peixe Pampo, onde cerca de 20 espécies atendem por esse nome.

A espécie mais conhecida é o ‘Pampo Verdadeiro’, que pode alcançar de 43 a 63 cm e pesar até 4 kg. Sua coloração é prata ou branca, com o dorso variando entre cinza e azul. Seu ventre possui um tom amarelado.

Por ser muito agitado e agressivo, o Pampo é muito apreciado na pesca esportiva pelo desafio que propõe para os pescadores.

