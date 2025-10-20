A média de chuvas previstas para o mês de outubro em Araucária varia entre 120 e 140mm, conforma previsão do Simepar. Faltando mais de duas semanas para acabar o mês, já choveu o equivalente a 112,5mm conforme a medição da Estação Meteorológica Didático Escolar – Projeto EMEDE, do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski.

Segundo o professor de Geografia Marcus Matozo, que coordena o projeto, apesar de começar com chuva e temperaturas amenas, a tendência é de que a primavera de 2025 seja marcada por muitas anomalias, como temperaturas acima da média, alguns episódios de ondas de calor, e longos períodos sem chuva, intercalados por fortes temporais.

“O Simepar prevê que a primavera, que começou no dia 22/10 e vai até 21/12, terá um aumento gradual na quantidade de eventos meteorológicos. É justamente por isso que já estamos presenciando fortes pancadas de chuvas e tempestades preocupantes em vários cantos do Brasil”, explica.

O professor ainda alerta que os próximos meses serão marcados por vários fenômenos atípicos, como dias frios pela manhã e muito quentes durante a tarde, com chuvas volumosas, ventos moderados e fortes, ocorrências de granizo, entre outros. “São fenômenos naturais nesse momento de transição, porém com a chegada do mês de dezembro, essa mudança vai terminando e o verão passa a ditar o ritmo do fim do ano”, afirma.

Marcus ainda ilustra que a OMM (Organização Mundial de Meteorologia) e o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) apontam que podemos ter a chegada do La-Niña em 2025. “O fenômeno tem 60% de chances de ocorrer, indicando que não podemos descartar anomalias como mais chuvas na região nordeste e estiagem na porção sudeste/sul”, cita.

