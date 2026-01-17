Na contramão dos dados divulgados recentemente pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), que mostram uma queda de 29% nos homicídios dolosos entre janeiro e setembro de 2025 no Paraná – em comparação com o mesmo período do ano passado, Araucária registrou um aumento no número de mortes violentas no ano de 2025 – comparando com o mesmo período de 2024.

Em 12 meses foram registrados 24 homicídios no município, contra 14 em 2024. Desse total, 22 vítimas pertencem ao sexo masculino e 2 são do sexo feminino, com 4 delas entre 15 a 24 anos, 3 entre 25 a 34 anos, 8 entre 35 a 44 anos, 4 entre 45 a 54 anos, 2 entre 55 a 64 anos, 1 com 65 anos e 2 com idades desconhecidas.

Já em 2024 foram assassinados 9 homens, 4 mulheres e uma vítima não teve o sexo divulgado, pertencentes às seguintes faixas etárias: 1 entre 15 a 24 anos, 5 entre 25 a 34 anos, 3 entre 35 a 44 anos, 1 entre 45 a 54 anos, 1 entre 55 a 64 anos, 2 com 65 anos ou mais e 1 sem idade divulgada.

Os dados, que fazem parte de um levantamento feito pelo Jornal O Popular, com base no banco de dados mantido por nossa redação, mostram ainda que das mortes violentas ocorridas em 2025, 16 foram provocadas por arma de fogo, 4 por arma branca (faca, picareta), 2 vítimas foram carbonizadas, 1 foi morta por esganadura e 1 permanece sem a divulgação do meio utilizado. Em 2024, foram 6 pessoas mortas por arma de fogo, 2 por agressão, 1 por esganadura e 4 não tiveram os meios revelados.

Na estratificação por bairros, os homicídios de 2025 se concentraram em sua maior parte no Capela Velha, com 12 ocorrências, seguido pelos bairros Thomaz Coelho e Iguaçu e ainda a área rural de Campina das Pedras, todos com 2 mortes registradas. Bairros como Porto das Laranjeiras, Fazenda Velha, Passaúna (represa), Iguaçu, Campina da Barra e área rural de Campo Redondo aparecem com um homicídio cada.

O Capela Velha também liderou as estatísticas em 2024, com 4 homicídios, seguido pelo Thomaz Coelho e Porto das Laranjeiras com 2 mortes em cada, e os demais com 1 morte, sendo eles o Campina da Barra, Estação, Costeira, e as áreas rurais de Campina das Pedras, Guajuvira e Roça Nova.

Edição n.º 1498.