Por volta das 12h desta sexta-feira (12/12), a Copel atualizou as informações sobre os serviços de restabelecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras que foram afetadas pelo ciclone extratropical que atingiu a região sul do Brasil na quarta-feira (10). Em Araucária, 21 unidades ainda estão luz e a companhia afirma que as equipes seguem trabalhando para tentar resolver o problema.

Nesta manhã, uma consumidora da área rural do Rio Abaixinho procurou a redação do Jornal O Popular, alegando que desde às 17h de quarta estava sem energia elétrica. Ela relatou que teve problemas com seu aquário e chegou a perder alguns peixes por falta de aquecimento. Felizmente, o problema da moradora foi solucionado, isso porque hoje, por volta das 10h30, a energia foi restabelecida. “Isso vem acontecendo com frequência na área rural. Dessa vez foi o ciclone, mas nem sempre as condições climáticas são suficientes para justificar as quedas de energia. Imagine o transtorno: faltou luz no final da tarde de quarta, ontem voltou por volta das 9h, mas logo acabou de novo, e só voltou na manhã de hoje”, lamentou.

NO PARANÁ

A Copel informou que ao longo da manhã desta sexta, cerca de 2 mil unidades consumidoras tiveram o fornecimento restabelecido em todo o Paraná. Nesta fase dos trabalhos, as equipes de manutenção atendem especialmente circuitos de pequeno porte e chamados individuais, com danos na rede elétrica causados pelos eventos climáticos ocorridos nos últimos dias.

“Os eletricistas seguem trabalhando para restabelecer o fornecimento a 3,8 mil domicílios, dos quais 2,6 mil estão na região Leste, que abrange Curitiba, Região Metropolitana e Litoral. Outras 1 mil destas unidades consumidoras estão localizadas na região Centro Sul paranaense. Ambas as regiões trabalham com reforços de equipes para que a retomada dos serviços ocorra no menor prazo possível”, explicou a Companhia.