Com as sessões plenárias da Câmara já encerradas neste ano, é possível que os vereadores façam um balanço dos trabalhos desenvolvidos ao longo de 2025.

Esta semana, por exemplo, Fabio Pavoni (PV) comentou os números expressivos da produção legislativa de seu gabinete, bem como o seu posicionamento em votações polêmicas da Casa.

Entre as matérias apresentados estão indicações, requerimentos, projetos de lei, ofícios e moções de aplausos. Somadas, elas alcançam 757 propostas. “Todas as matérias tiveram como foco atender demandas reais da população, abrangendo áreas como infraestrutura, saúde, meio ambiente, mobilidade urbana, educação e fiscalização dos serviços públicos. Também dedicamos nosso mandato para homenagear por meio de moções aquelas pessoas e instituições que desenvolvem um trabalho relevante para a nossa cidade”, analisou Pavoni.

O número de 757 matérias protocoladas fazem de Pavoni o vereador com maior produção legislativa da Câmara neste ano de 2025. “Produzir muito é relevante, mas produzir bem é essencial. Cada matéria protocolada nasce da escuta da população, do diálogo com as comunidades, da análise técnica e do compromisso em melhorar a vida de cada morador de Araucária”, pontuou.

Vale-alimentação

Votação polêmica na Câmara, a instituição do vale-alimentação para os vereadores foi outro momento destacado por Pavoni como de coerência com aquilo defende na política. “Votei contrário à proposta, pois entendo isso como um gesto de coerência com a bandeira que sempre defendi em minha da vida pública”, recordou.

Pavoni também fez questão de destacar que renunciou ao benefício tão logo a lei foi sancionada. “Abri mão do recebimento do vale-alimentação, reafirmando meu compromisso com a economicidade, a transparência e o respeito aos recursos do cidadão”, resumiu.

Gabinete

Ao analisar este seu primeiro ano do segundo mandato, Pavoni fez questão de enaltecer seu time de assessores. “Esse resultado não é individual. É fruto de uma equipe comprometida, que trabalha com seriedade, dedicação e amor por Araucária. Meu agradecimento a cada colaborador que faz esse mandato acontecer”, ressaltou.

2026

Embora o trabalho realizado ao longo de 2025 precise ser comemorado, Pavoni afirma que ainda existem muitas demandas de interesse da comunidade carentes da atuação parlamentar e que os olhos de seu gabinete já estão em 2026. “Tivemos avanços e vitórias importantes, mas sabemos que nem tudo acontece no tempo que gostaríamos. O que ainda não conquistamos não foi esquecido. Vamos continuar trabalhando, cobrando e propondo até que essas demandas se tornem realidade”, finaliza.