Araucária recebe a Carreta da Inovação no Parque Cachoeira. A atração chegou ontem no parque (09) e vai até o dia 13 de fevereiro, recebendo visitas de escolas municipais, colégios estaduais e da comunidade, oferecendo um circuito com impressão 3D, corte a laser, realidade virtual e jogos interativos.

Ao longo desses quatro dias, das 8h50 às 16h30, a carreta vai receber 30 grupos de visitantes, ou “trilhas” – 09 de escolas municipais selecionadas, 09 de colégios estaduais, 11 da comunidade em geral e 01 de autoridades. Cada trilha será formada por 30 pessoas (a capacidade da carreta) e vai percorrer um circuito que inclui recepção com vídeo institucional da SEIA, introdução à inovação, um quiz temático, uma estação com noções sobre a impressão em 3D, outra sobre corte a laser, duas com imersões em realidade virtual com óculos VR e a última com uma experiência em jogos interativos (Nintendo Switch). Todo o percurso vai levar aproximadamente 1h20.

Ao lado da carreta, na tenda externa, serão oferecidas palestras sobre Cyber Security (Segurança Digital), Inteligência Artificial e Tecnologia da Informação, e haverá ainda um posto avançado do Espaço Empreendedor com serviços para o MEI, linhas de crédito para empresários e escritório de compras públicas, e um espaço da Agência do Trabalhador/SMTE com cadastro de currículos e encaminhamentos para vagas de emprego. Essas atividades serão realizadas nos quatro dias, das 8h30 às 16h30.

“Em parceria com a Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial, vamos oferecer este presente à população de Araucária durante as comemorações do aniversário da cidade: uma carreta futurista que vai oferecer a oportunidade de fazer uma imersão no universo da inovação, de entrar em contato com tecnologias de ponta como a impressão em 3D, o corte a laser, a realidade virtual e os jogos interativos, de forma gratuita. Isso pode inspirar muita gente, alargar o horizonte profissional e ser o pontapé inicial de carreiras promissoras nessa área”, resumiu o secretário municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia, Ewaldo Del Valle.

A atração é um fruto de uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SMCIT), com a Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA).

Hackathon

No dia 12, haverá uma atividade paralela no Museu Tingüi-Cuera, das 8h45 às 16h30: o Hackaton InovAraucária, no qual seis equipes compostas por cinco alunos de escolas estaduais de ensino médio técnico da rede estadual serão desafiados a apresentar soluções para desafios reais de Araucária, depois de passar pelas etapas de formação, mentoria e apresentação dos trabalhos.

A atividade será conduzida por quatro empresas júnior da UFPR e pela SMCIT. No fim do dia, a banca de jurados composta por empresas locais e pela administração vai escolher a equipe vencedora, que vai participar de uma visita guiada com almoço na CSN, e receber kits de brindes.