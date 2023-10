Em noite de glamour, 5º Miss EVA escolheu vencedoras

A ONG EVA comemora o sucesso de mais um Concurso Miss EVA, um evento de valorização das mulheres em tratamento contra o câncer que são assistidas pela entidade. A 5ª edição do concurso aconteceu no domingo, 22 de outubro, no Centro Dia Idoso, e recebeu muitos elogios. A apresentação ficou a cargo da empresária e jornalista Gabi Rocha.

Além do desfile das candidatas, o Miss EVA levou ao público atrações especiais, como o show da Banda Duo Brothers, do DJ Gelson e uma apresentação do grupo Especialistas da Alegria, formado por voluntários que levam felicidade aos pacientes oncológicos nos hospitais.

As vencedoras

O concurso envolveu duas categorias, na faixa etária de 18 a 40 anos a rainha foi Bianca Cristine (de Araucária); primeira princesa Janaíne Hornung (Lapa) e segunda princesa Edilene Mary (São José dos Pinhais. E a Miss Simpatia foi Gisele Cristine, uma paciente oncológica de Araucária que está grávida de 7 meses do seu terceiro filho. Na categoria 40 anos acima a vencedora foi Geovana Maria Michaloski (de Almirante Tamandaré); primeira princesa Margarete Shezaki (Araucária) e segunda princesa Fabiana da Rosa (Araucária); e a Miss Simpatia é Nila Paz (Lapa).

O corpo de jurados foi formado por Olívio Salvador, Marinalva Herrero, Jaqueline Matos, Rosane Ansai, Cleide Barbosa, Fanny Busato e Prof Walter Fernandes. O evento contou com patrocínio da Sharp Transportes, Bella Pizza, Cactus Calçados e Cris Santos Semi Joias, e apoio das lojas de locação de trajes Marilu Noivas, Michelle Caillot, Royalle e Bless Noivas (Lapa).

“Estou muito emocionada e grata a Deus por poder realizar mais um Miss EVA, estava tudo perfeito e a cada edição o evento ganha mais visibilidade. Lembrando que somos a única instituição em nível mundial a fazer um concurso de beleza para mulheres pacientes e oncológicas e isso á gratificante demais. Agradecemos de coração aos patrocinadores que presentearam nossas candidatas e a todos os demais que tornaram esse concurso possível”, declarou Adri Ribeiro, presidente da ONG EVA.

