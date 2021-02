Em plena luz do dia, homem é assassinado com vários tiros no jardim São Francisco

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

Moradores do jardim São Francisco, no bairro Campina da Barra, levaram um susto na tarde desta terça-feira, 9 de fevereiro, após ouvirem vários disparos de arma de fogo, em plena luz do dia. Eles acionaram a Guarda Municipal, que ao chegar no local, encontrou um homem morto, caído no meio da rua. Segundo a GM, a vítima apresentava várias perfurações de tiros pelo corpo, e seu primeiro nome seria Robson.

Moradores contaram à equipe que viram quando um carro preto, modelo Sedan, teria parado próximo à vítima, um dos ocupantes teria descido com uma pistola em mãos, disparado várias vezes contra a vítima, e fugido na sequência. Ainda não informações sobre uma possível motivação do crime, que passa ser investigado pela Delegacia de Polícia de Araucária.