Em situações diferentes, dois homens foram presos por mandado de prisão em aberto

Na última sexta-feira, 23 de agosto, por volta de 19h40, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Manoel Ribas, no Centro.

De acordo com informações oficiais, um homem acionou as autoridades e relatou que estava ocorrendo uma briga em sua pousada. Quando chegaram no local, o proprietário indicou os cinco sujeitos, que foram abordados em seguida. Nada de ilícito foi encontrado, entretanto, os agentes localizaram um mandado de prisão em desfavor de um deles. O indivíduo recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Cadeia Pública.

No dia anterior, na quinta-feira (22), a GMA atendeu outra ocorrência envolvendo mandado de prisão em aberto. Em um patrulhamento pelo bairro Passaúna, a viatura foi abordada por um cidadão. Ele relatou que havia visto um homem com uma faca em mãos e visivelmente embriagado saindo de um bar localizado na Rua Sandro Fialla.

Os agentes fizeram um patrulhamento e encontraram o sujeito na Rua José Biscaia, ele foi revistado e nada de ilícito foi encontrado. Ao ser questionado sobre a situação, o homem negou todo o ocorrido e disse ter ido comprar chocolate.

A equipe verificou sua identidade e um mandado de prisão em seu desfavor foi localizada. Ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a Cadeia Pública para as providências cabíveis.